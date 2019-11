Danske spillere: Lidt held fik os det sidste stykke til EM

Spillerne på det danske fodboldlandshold er i strålende humør over, at billetten til næste års EM-slutrunde er sikret efter mandagens 1-1-kamp mod Irland i Dublin.

Kampen kunne sagtens være faldet ud til irernes fordel.

- Vi var slet ikke lige så rolige på bolden, som vi plejer at være, og vi var slet ikke lige så dygtige til at få sat vores spil, så det blev en kamp på deres præmisser, og det var ikke godt nok, og det er vi alle sammen bevidste om.

- Hvis det ikke var, fordi vi stod her og var kvalificeret til EM, så ville vi stå og være irriterede over, at vi ikke havde mere ro på, når vi havde bolden. Men det kan vi være ligeglade med lige nu, siger Mathias "Zanka" Jørgensen.

Forsvarsmakkeren Simon Kjær er enig i den betragtning, men han mener også, at det ikke var tilfældigt, at Danmark atter gik fra banen med mindst et point.

- Nogle gange skal man have marginalerne på sin side, og det havde vi. Men man kan ikke sætte en finger på arbejdsindsatsen og moralen, og det gjorde også, at vi fik resultatet, selv om vi har spillet bedre fodboldkampe, siger anføreren.

Inden kampen vidste de danske spillere, at uafgjort ville være nok til at komme til EM. Martin Braithwaite sendte Danmark på EM-kurs med 1-0-målet efter 73 minutter, men fem minutter før tid udlignede Matt Doherty.

Det gav en højspændt afslutning på banen og tribunerne.

- Det var en fed afslutning, men den var spændende, lidt for spændende. Heldigvis gik det efter planen.

- Efter de scorede til 1-1, vidste vi, at alt kunne ske i de sidste minutter. Vi blev lidt ekstra nervøse, men vi kæmpede alle sammen. Fodboldmæssigt har vi heldigvis meget at forbedre, men arbejdsmæssigt gjorde vi, hvad vi kunne, siger Christian Eriksen.

Sejren blev først fejret med øl i omklædningsrummet, og derefter tog de danske spillere ud og fejrede den i Dublin.

Det var i samme by, at de for to år siden festede over VM-billetten efter at have slået Irland i en playoffkamp.

Dengang var glæden endnu større og tydeligere, blandt andet fordi der ikke var noget sikkerhedsnet. Havde Danmark tabt til Irland, ville der være en ekstra EM-mulighed via Nations League-playoff i marts.

- Euforien er ikke helt lige så stor som for to år siden, da vi kvalificerede os til VM, for vi føler, at vi har gjort os fortjent til det her hele vejen igennem kvalifikationen. Playoffkampen var noget helt andet, og der var flere følelser på spil dengang, siger Mathias "Zanka" Jørgensen.