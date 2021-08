Danske sølvvindere gemte jublen: Turde ikke tro lystavlen

Der skyldtes dog ikke skuffelse over, at det ikke blev til guld. Danskerne turde ganske enkelt ikke stole på, at den elektroniske lystavle i hallen havde regnet pointene rigtigt sammen.

- Ved det her OL har vi set folk, der jubler for tidligt, siger Amalie Dideriksen - måske med henvisning til Annemiek van Vleuten, der troede hun havde vundet landevejsløbet, men i virkeligheden blev nummer to.

- Man er altid lidt i tvivl, om de opdaterer tavlen rigtigt. Jeg syntes dog, at jeg havde regnet ud, at russerne skulle vinde den spurt for at overhale os

- Jeg følte mig rimelig sikker på medaljen, men jeg skulle lige finde Julie, siger Amalie Dideriksen.

For de to danskere er det en drøm, der er gået i opfyldelse ved OL i Japan. Og det er samtidig kulminationen på fire års arbejde, siden parløbsprojektet blev oprettet i Danmarks Cykle Union i 2017.

- Jeg har drømt om at komme til OL, siden jeg var lille. Da det her parløbsprojekt lige pludselig var en mulighed, skrev jeg med det samme til Amalie: Vi skal til OL i 2020.

- Jeg har virkelig troet på, at vi kunne noget sammen, siger Julie Leth.

Det var ellers ikke, fordi de to var slyngveninder, da de sammen med en tredje rytter Trine Schmidt begyndte arbejdet frem imod OL i Tokyo.

De havde kørt på landsholdet sammen, og Julie Leth var med som hjælperytter, da Dideriksen i 2016 blev verdensmester på landevej. Men ellers var det ikke meget tid, de havde brugt sammen.

Det har dog ændret sig radikalt - ikke mindst i den sidste tid frem imod Tokyo.

- I den seneste måned er der vel syv nætter, hvor vi sovet hver for sig, siger Amalie Dideriksen.

- Vi er ekstremt tætte, og det bliver man, når man kører fem timer sammen hver dag og rejser så meget sammen. Så finder man noget at snakke om, så vi ved ret meget om hinanden nu og er blevet virkelig gode veninder ved siden af, forklarer hun.

Storbritannien vandt guld i parløbet, mens Rusland tog bronzen.