Danske skiløbere slås med skærpede OL-krav

Danmark er ellers sikret en såkaldt kvoteplads til én mandlig og én kvindelig udøver, der har opfyldt nogle basale, internationale krav. Men chancen for, at Danmark sender to alpine skiløbere til OL, er lille.

Det skyldes, at de danske krav til potentielle OL-deltagere er væsentligt skrappere end de internationale. Og det kniber for de danske kandidater at leve op til dem.

- Vi har seks kvindeløbere, der alle er internationalt kvalificeret. Men de kæmper med at opfylde de nationale krav, og det bliver en udfordring i forhold til OL, siger generalsekretær i Danmarks Skiforbund Kenneth Bøggild.

Hverken skiforbundet eller Danmarks Olympiske Komité gør sig illusioner om at se danske alpine skiløbere blandt de bedste ved OL, hvor hele verdenstoppen er til start.

Alligevel har man altså valgt at bygge sit eget kvalifikationssystem oven på de internationale krav.

Atleterne kvalificerer sig gennem et pointsystem i Det Internationale Skiforbund. Og den danske barre er sat, så deltagere skal have niveau til at placere sig i den bedste halvdel ved legene.

Samtidig har man besluttet at spærre genvejen til OL gennem såkaldt reallokerede pladser - kvotepladser, som andre lande ikke gør brug af.

- Vi kommer ikke til at bruge reallokerede pladser, medmindre atleten har kvalificeret sig på det nationale krav. Det er en skærpelse siden sidste OL.

- Det er Danmarks Idrætsforbund, der har indført det. Og vi er enige. Der skal være en sportslig målsætning med at tage afsted, og vi skal sikre, at de atleter, der kommer afsted, har niveauet, siger Kenneth Bøggild.

Det kan derfor meget vel ende med, at kun én dansk skiløber er med på flyet til Beijing.

Den plads går sandsynligvis til Danmarks for tiden bedste internationale kort, Casper Dyrbye. Han ærgrer sig dog lidt over, at det skal være så svært for danskerne at blive udtaget.

- Vi har meget skrappe krav i forhold til nogle af de nationer, vi sammenligner os med.

- Jeg kan sådan set godt forstå, hvor de vil hen med det. Men lige præcis OL er en begivenhed, hvor man fejrer sporten. Her synes jeg, at det er fedt, at der er så mange lande som muligt, der er repræsenteret.

- Hvis man stiller for skrappe krav, så man udelukke mange atleter fra at komme afsted. Det er lidt synd, siger Casper Dyrbye.

Den 25-årige slalomløber har allerede leveret tilstrækkeligt gode resultater til at blive udtaget.

Men inden han kan booke rejsen til Beijing, skal han i de kommende måneder opfylde nogle stabilitetskrav, der dokumenterer, at han fortsat har niveauet til at være med.

Det burde dog ikke være den store forhindring, mener han.

- I sidste sæson klarede jeg det to gange. Det er et krav, der er til at overkomme, men selvfølgelig skal man da lige ramme dagen. På en god dag burde det ikke være en stor hurdle, siger Casper Dyrbye.

Ved VM i Cortina d'Ampezzo sidste år blev han nummer 26 ud af 100 startende.