Danske roere sikrer to OL-billetter ved kvalifikationsstævne

Roerne Fie Udby Erichsen og Lærke Berg Rasmussen blev toer i finalen i kvindernes toer uden styrmand i kvalifikationsstævnet i Schweiziske Luzern. Det var lige nøjagtig nok til at få OL-billetten med hjem.

Danmark har lørdag formiddag sikret sig endnu to billetter til OL i Tokyo til sommer.

Det danske par tilbagelagde de 2000 meter i tiden 7 minutter og 18,80 sekunder. Det var under et sekund langsommere en den russiske båd, der ligeledes er klar til OL.

De øvrige fire både i finalen kommer ikke med til Legene.

Fie Udby Erichsen og Lærke Berg Rasmussen blev for mindre end tre uger siden sat sammen i en ny satsning i en toer uden styrmand for sammen at kunne tage til OL.

Fie Udby Erichsen har siden 2010 siddet i singlesculleren og har blandt andet vundet OL-sølv og VM-bronze i disciplinen, men er ikke kvalificeret til sommerens OL i den disciplin.

Også mændenes toer uden styrmand har sikret en dansk OL-plads.

Joachim Sutton og Frederic Vystavel sluttede ligeledes som toer i deres finale, hvor de to bedste blev belønnet med OL-billetter.

Det danske par var syvhundrede del af et sekund fra Holland på førstepladsen, mens der var godt to sekunder ned til den amerikanske båd.

Til gengæld er OL-lyset slukket for både kvindernes og herrernes letvægtsdobbeltsculler.

Både Marie Mørch og Mathilde Persson samt Emil Espensen og Oscar Petersen sluttede deres semifinaler som nummer fire og dermed lige uden for top-3, der gik videre til finalen.

Espensen og Petersen var under et sekund fra den schweiziske båd på tredjepladsen.

Dansk roning er foruden kvindernes og mændenes toer uden styrmand allerede sikret to deltagende både ved OL i Tokyo.

Det er Sverri Nielsen i singlesculleren og en damefirer, der ventes at bestå af Trine Dahl Pedersen, Christina Juhl Johansen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen.