Danske mestre med selvtillid går efter point i alle CL-kampe

Det siger FCM-cheftræner Brian Priske inden onsdagens opgør mod italienske Atalanta, der er blevet nummer tre i Serie A de seneste to sæsoner.

- Vi er videre fra stoltheden og glæden (over at kvalificere sig, red.), og lige nu er vi topfokuserede på at skulle levere og præstere på højt niveau. Vi kommer ikke til at være her for sjovs skyld. Vi skal gøre det svært for alle.

- Vi har et godt hold. Ikke kun i forhold til Superligaen, men også i Europa. Vi har rigtig mange spillere med internationalt snit og power, og vi har fået sat en god spillestil sammen, siger Brian Priske.

Han deltog tirsdag i en presseseance forud for onsdagens kamp. Ved Priskes side sad en lige så optimistisk Erik Sviatchenko.

Den 29-årige FCM-kaptajn tror, at de europæiske modstanderne måske undervurderer de danske mestre en smule.

- Vi bliver forhåbentlig undervurderet lidt. Det er ikke så mange, der kender FCM godt ude i Europa. Men vi har en enormt stor tro på tingene, siger han.

Foruden Atalanta er FCM i gruppe med storklubberne Liverpool og Ajax.

Den hårde pulje skræmmer dog ikke cheftræner Brian Priske:

- Vi vil være undertippede, men dermed ikke sagt, at vi lægger os ned. Overhovedet ikke. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at gøre det svært for dem. Ambitionen er at få point, i hver eneste kamp vi spiller.

Kampen mellem FCM og Atalanta spilles i Herning onsdag klokken 21.

På grund af danske coronarestriktioner må der maksimalt være 500 personer på stadion - inklusive spillere, trænere og presse.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tillader ellers, at man fylder stadion 30 procent til de europæiske opgør. Det gælder dog kun, hvis de nationale myndigheder tillader det, hvilket altså ikke er tilfældet i Danmark.