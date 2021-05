Danske iskrigere takkede af i vildt drama

På mange måder kom afdansningsballet i Riga til at stå som et billede på hele det danske VM: Enorm modstandskraft, stærkt forsvarsspil, få mål og spænding til det sidste.

Danmark startede med en choksejr over Sverige og sluttede med at bringe en anden stormagt, Tjekkiet, på randen af den store fiasko.

På pressemødet efter kampen fremhævede landstræner Heinz Ehlers da også, at VM-indsatsen har skabt respekt om det danske landshold.

- Vi er ikke sjove at møde. Når vi har siddet i omklædningsrummet efter kampene og har hørt, hvordan slovakkerne og tjekkerne har jublet over en sejr over os, så giver det os en god følelse.

- De der topnationer er lige pludselig glade for at slå Danmark. Jeg føler, vi har nærmet os de store nationer. Spillerne har fulgt slagplanen slavisk, og det har givet os muligheder mod alle, konstaterede Heinz Ehlers.

Mod tjekkerne kom Danmark tidligt i front på Nicklas Jensens femte VM-scoring.

Tjekkiet svarede rasende igen med den ene skudsalve efter den anden, og den danske defensiv og den på ny storspillende målmand Sebastian Dahm måtte levere feberredninger på stribe.

I tredje periode faldt udligningen, og de trætte spillere måtte ud i fem minutters overtid. Her nåede tjekkerne at juble over et sejrsmål, der efterfølgende blev annulleret.

Men så var der heller ikke flere danske livliner. Tjekkerne var bedst på straffeslag, og så var det slut.

- Vi kunne have stjålet sejren med et par store chancer, vi skabte i tredje periode, men vi var under bombardement det meste af kampen.

- Vi står med blandede følelser nu, men der går nok ikke mange timer, før vi vil være utrolig stolte over præstationen, lød det bagefter fra den erfarne forward Morten Poulsen.

At der helt frem til sidste spillerunde var mulighed for en dansk kvartfinaleplads, er en succes i sig selv.

Mange afbud havde svækket holdet, og set i det lys er ni point et opmuntrende resultat.

Kun i 2016 og 2018 har Danmark scoret flere point ved et VM - begge gange med topkæder med spillere hentet hjem fra Nordamerika.

VM viste, at spillerne er blevet mere fortrolige med landstræner Heinz Ehlers' kampplan og spillestil.

Defensiven har sjældent set bedre ud, og med flere topspillere på holdet vil der formentlig komme mere træfsikkerhed i den ende af banen.

Det bliver testet i august i det, der er sæsonens helt store mål for ishockeylandsholdet: OL-kvalifikationen i Norge, hvor NHL-spillerne også vil være til rådighed.

- Vi ville gerne have været lidt farligere frem ad banen, men så længe vi spiller på denne måde, kan vi komme langt, sagde Jesper Jensen Aabo.

- Systemet fungerer virkelig godt og giver os en god bund, når vi kigger frem mod OL-kvalifikationen og næste års VM, lød det fra en danske kaptajn.