Danske ishockeytalenter bliver i A-gruppen efter stort drama

Den danske sejr betyder, at Danmark forbliver i A-gruppen.

I tirsdags vandt Danmark det første opgør i potentielt tre nedrykningsopgør mod Hviderusland. Og to kampe var altså nok for danskerne.

Torsdag kom Danmark bedst fra start med to scoringer i første periode.

Det første mål blev sat ind af den 19-årige Herning-spiller Daniel Nielsen halvvejs inde i første periode.

Kort tid efter fordoblede det 18-årige stortalent Jonas Røndbjerg føringen.

Der blev ikke scoret i anden periode, men i tredje periode blev et par udvisninger dyre for Danmark.

Hviderusland scorede to gange i power play ved først Maxim Sushko og godt et minut senere ved Ilya Litvinov.

Dermed stod det helt lige efter tredje periode, og kampen skulle ud i ti minutters overtid. Her blev der ikke scoret, og dermed skulle holdene afgøre det hele på straffeslag.

Her imponerede Danmark ved at score på hele fire forsøg.

Jonas Røndbjerg stod for den sidste og altafgørende straffescoring.

Med et smart træk til højre for sig selv snød han den hviderussiske målmand, inden han med baghånden lagde pucken op i nettaget.

- Jeg havde forsøgt den finte et par gange til træning, og den fungerede. Så jeg tænkte bare, at jeg ville prøve at gøre det samme. Heldigvis gik den ind, siger Røndbjerg efter kampen til VM-turneringens hjemmeside.

Den danske målscorer til 1-0 i opgøret, Daniel Nielsen, var også godt tilfreds efter torsdagens vigtige sejr.

- Jeg er glad, og jeg er også stolt.

- Det er godt for mit land, og det er godt at se, at selv om vi er et lille land, så kan vi blive i A-gruppen og kæmpe med de andre hold i top-10 i verden. Det er fedt, lyder det fra den unge Herning-spiller.