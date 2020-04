Danske ishockeybrødre bliver genforenet i Malmø

Malmö Redhawks i den bedste svenske ishockeyrække, SHL, fortsætter med at være et yndet tilholdssted for danske profiler.

Den skånske klub oplyser, at den har skrevet en tre år lang kontrakt med den danske landsholdsspiller Oliver Lauridsen, der senest har optrådt for Jokerit i Helsinki.

- Jeg er glad for at få denne mulighed og for den tillid, som klubben har vist mig. Jo mere, jeg har overvejet det, desto rigtigere føles det at blive en del af det her.

- Klubben går en lys fremtid i møde, og jeg synes, vi har en meget interessant spillertrup, siger Oliver Lauridsen til klubbens hjemmeside.

Den store back spillede i sæsonen 2012-13 15 NHL-kampe for Philadelphia Flyers, og i samme sæson gav daværende landstræner Per Bäckman ham VM-debut.

Det blev dog kun til yderligere en enkelt NHL-kamp, inden Lauridsen i 2015 vendte tilbage til Europa - i første omgang til Sverige, hvor han var med til at gøre Frölunda til svensk mester.

I de seneste fire sæsoner har han spillet for Jokerit i den multinationale liga KHL, der regnes for at være verdens næststærkeste.

- I ham får vi en stor og stærk spiller, der bliver en general i forsvarsspillet for os. Han bliver en leder både på og uden for isen, siger Malmö Redhawks' sportschef, Patrick Sylvegård.

Den 31-årige back bliver klubkammerat med sin to år yngre bror, Markus, der også er ny i Malmö Redhawks i næste sæson. Markus Lauridsen skifter fra ligarivalen HV71.

Det danske kontingent af spillere i Malmö Redhawks er dermed igen oppe på seks.

Jesper Jensen Aabo, Nicolai Meyer, Malte Setkov og Matias Lassen har også kontrakt med klubben i den kommende sæson. Frederik Storm og Jesper Jensen er til gengæld på jagt efter en ny arbejdsgiver.