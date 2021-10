Danske hold knækker i europæiske dyster

Ude mod det franske storhold Lyon havde de danske mestre fra Brøndby ellers kæmpet hårdt for at få noget med hjem fra den svære udebane.

Hvad der lignede en lovende torsdag aften for de danske hold i Europa League, endte med en pointhøst på et rundt nul for Brøndby og FC Midtjylland.

Men to mål på syv minutter i anden halvleg og et sidste søm i kisten i slutminutterne sørgede for favoritsejren på 3-0 til Lyon, og det skuffer Brøndbys anfører, Andreas Maxsø.

- Det er ikke godt nok at lukke tre mål ind. Da de får det første mål, skal vi sætte en prop i og holde dem nede på én kasse og se, hvad der sker.

- Sådan er det nogle gange, når man holder stand i lang tid. Troen vokser inde i en, og så ryger luften lidt ud af ballonen, og der skal vi gøre det bedre, siger han til Brøndbys hjemmeside.

Heller ikke FC Midtjylland havde meget at glæde sig over på flyet hjem fra Braga.

Det så ellers godt ud for midtjyderne, da brasilianske Evander bragte de danske gæster på 1-0, men tre portugisiske mål og et rødt kort til Juninho i anden halvleg vendte billedet fuldstændig.

Værterne løb med det hele, og en nedslået FC Midtjylland-kaptajn forsøger at forstå, hvordan holdet kunne tage fra opgøret uden point.

- Det er en kamp, vi for guds skyld ikke må tabe, siger Erik Sviatchenko til TV 2 Sport.

- Da de udligner, er det, som om vi bliver en smule for passive. Men stadig skaber vi chancer, og vores individuelle kvaliteter er nok til at skabe chancer. At tabe 1-3 til det her hold må ikke ske.

Hverken Brøndby eller FC Midtjylland er ude af kampen om avancement. Langtfra. Men efter to kampe er holdene henholdsvis tre og to point fra den andenplads, der ligesom førstepladsen sikrer avancement i turneringen.

Mens de danske hold i Europa League tog tomhændet hjem, endte torsdagskampene mere positivt for FC København og Randers FC en hylde længere nede i Conference League.

Godt nok var det ikke et sprudlende FCK-hold, der i Parken besejrede Lincoln Red Imps fra Gibraltar med 3-1.

Men københavnerne har efter to kampe hentet seks point og lagt sig på den førsteplads, der i sidste ende giver direkte adgang til ottendedelsfinalerne.

Så langt tør Nicolai Boilesen godt drømme.

- Selvfølgelig går vi benhårdt efter førstepladsen. I første omgang handler det om at gå videre fra gruppen, og jeg synes, vi har fået et godt afsæt, siger han.

Med 1-1 ude mod rumænske Cluj fordoblede Randers desuden sin pointhøst og ånder de to øverste hold i Conference League-gruppen, AZ Alkmaar og Jablonec, i nakken.