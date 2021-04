Danske herresingler skal trække stort EM-læs

Danmark har i mere end et par årtier siddet tungt på tronen i europæisk badminton. Derfor plejer det individuelle EM også at være en dansk medaljefest.

I damesingle har en skade tvunget det stærkeste kort, Mia Blichfeldt, til afbud. Til gengæld er der stadig ingen nationer på kontinentet, som kan måle sig med de danske herresingler.

Derfor lægger sportschefen i Badminton Danmark, Jens Meibom, heller ikke skjul på, at forventningerne er skruet helt op til landets herresinglespillere i Ukraines hovedstad.

- Resultater og forventninger går hånd i hånd, og når vores herresingler er så gode, som de er, så vil alle jo være skuffede, hvis ikke de klarer sig godt til EM. Det gælder for både spillerne selv, trænerne, mig, fans og medier, siger han.

Sammen med Team Danmark har badmintonforbundet sat en målsætning for EM, som lyder på, at man sigter mod 12 medaljepoint, mens 10 point vil være acceptabelt.

Til det regnestykke giver en guldmedalje tre point, sølv giver to og bronze et enkelt point.

Her skal herresinglerne meget gerne levere mindst halvdelen af de 10 medaljepoint, som er den acceptable målsætning.

- De fire første seedninger er vores. Det kan jo virke som lidt urimelige krav, men vi forventer, at vi kommer til at dominere herresinglekategorien, lyder det fra Jens Meibom.

- Sågar så meget, at hvis ikke det bliver en rent dansk finale, så kommer vi nok endda til at være en smule skuffede. Men det anser vi som et privilegium.

Viktor Axelsen er topseedet, mens Anders Antonsen, Rasmus Gemke og Hans-Kristian Vittinghus i nævnte rækkefølge sidder på de følgende seedninger.

I de fire øvrige kategorier har Anders Skaarup og Kim Astrup en andenseedning i herredouble, mens Sara Thygesen og Maiken Fruergaard er seedet til en bronzemedalje i damedouble.

Derudover har Danmark med Blichfeldts afbud ikke andre medaljeseedninger ved EM, så på papiret skal der leveres overraskelser for at nå de 10-12 medaljepoint.

Men Meibom har set fremgang hos både nogle af de mere rutinerede doublekonstellationer og nogle af de unge på vej frem på det seneste.

Det kan godt kaste EM-medaljer af sig i Kijev, eksempelvis i herredouble, hvor Danmark i mange år har været helt fremme med flere par, som dog nu er stoppet.

Vejen til den absolutte verdenstop er dog stadig forholdsvis lang for herredoublerne på trods af stort potentiale.

- Der er nogle bump på vejen, blandet andet har der været en del skader i gruppen, men det, vi ser til træning, er positivt, siger sportschefen.

- Men der kommer til at gå nogle år. Det er vi nødt til at være ærlige omkring. Det bliver ikke lige på den anden side af sommeren, at de unge spillere slår igennem på højeste niveau. Det kræver mere tid.

EM i Ukraine spilles fra tirsdag og frem til og med søndag, hvor der både er medaljer og point til OL-kvalifikationen på spil.