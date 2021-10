Danske håndboldkvinder slingrer i sejr over Østrig

Trods den noget svingende præstation har Danmark to point efter første kamp i kvalifikationsgruppen, der også tæller Rumænien og Færøerne.

Netop Færøerne er modstanderen i næste gruppekamp søndag.

Selv om Jesper Jensen naturligvis gerne ville have to sejre ud af denne uge, mødte han op til landsholdssamlingen med et stort ønske om at se fremgang.

I sin første slutrunde som landstræner førte han sidste år det danske landshold til en fjerdeplads ved EM.

Med mindre end to måneder til verdensmesterskabet er der ikke lang tid til at få spillet holdet sammen, og at dømme efter torsdagens opgør er der et stykke vej endnu.

Det danske spil virkede anspændt i første halvleg, og selv om Reinhardt i det danske mål tog godt fra, hang østrigerne på.

Der gik fem minutter, før Anne Mette Hansen scorede det første danske mål, men langsomt fik danskerne bedre fat.

Mie Højlund bragte Danmark på 12-8, og så begyndte konturerne af en stor sejr at tegne sig.

Men en stribe danske fejl lukkede Østrig ind i kampen igen, og ved pausen var Danmark kun foran med 12-11.

Danmark var dog et niveau over Østrig, og forskellen viste sig i anden halvleg.

Gæsterne løb ind i en måltørke på cirka ti minutter, og Reinhardt havde fint styr på de østrigske skytter.

Imens bragte danskerne sig stille og roligt foran. Seks mål lød føringen på, da den var størst.

Det lykkedes Østrig at komme på tavlen igen, og udeholdet fik efterfølgende spist en stor del af det danske forspring.

Føringen blev reduceret til to mål med lidt over fem minutter igen, før Danmark igen strammede grebet og fik styr på det.

Danmark, Østrig, Rumænien og Færøerne kæmper om to billetter til næste års EM-slutrunde.