Danske håndboldkvinder er et japansk prestigeprojekt

Den rød-hvide delegations ophold på Okinawa-øgruppen var et prestigeprojekt for japanerne, der har brugt enorme ressourcer på at lokke danskerne på træningslejr i landet.

Det er Dansk Håndbold Forbunds (DHF) sportschef, Morten Henriksen, der har stået for kontakten til de ivrige værter, og forberedelserne har varet i flere år.

- I Okinawa havde de specifikt sagt: "Håndbold er stort her, og det danske hold er rigtigt godt." De havde besluttet at prøve at få os til at komme.

- De mødte op med en 10-12 mand stor delegation i Brøndby, inklusive borgmesteren. Der er 11 andre områder, der har gjort noget lignende i de sidste to år.

- Den japanske stat giver et tilskud til de områder, som skulle være vært for træningslejre. Der er en stolthed over at have gode idrætsudøvere på besøg, forklarer Morten Henriksen.

De japanske værter betalte en stor del af udgifterne. Hvor meget vil Henriksen ikke oplyse, men det japanske tilskud var helt afgørende for, at der overhovedet blev en træningslejr.

- Vi kunne ikke lave en seks-syv dages træningslejr nogen steder i Japan, hvis vi ikke havde fået hjælp. Det er nogle meget flotte beløb. Japan er ikke et billigt sted at opholde sig, siger Morten Henriksen.

Da aftalen om det danske ophold skulle underskrives, havde værterne da også stablet en stor ceremoni på benene. Både borgmesteren og guvernøren for Okinawa var til stede, og det blev sendt i japansk tv.

- Det hele var meget formelt. Derhjemme havde vi bare sendt tre-fire mails frem og tilbage, og så ville der være styr på indhold og pris, siger sportschefen.

Som modydelse deltog de danske spillere i forskellige arrangementer undervejs i det syv dage lange træningsophold, der sluttede torsdag.

Her fløj delegationen videre til VM-byen Kumamoto, hvor Australien venter i åbningskampen lørdag.