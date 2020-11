Danske håndboldherrer tager storsejr mod upåagtede finner

Dermed topper Danmark gruppe 7 med fire point for to kampe, mens Finland er sidst uden point. Senere lørdag tager Nordmakedonien, der har to point, imod pointløse Schweiz, som Danmark slog torsdag.

Danmark var uden den småskadede stjerne Mikkel Hansen, og keeper Niklas Landin fik også et hvil på bænken, mens Emil Nielsen passede målet. Det klarede Nielsen fint.

Selv om Nikolaj Jacobsen gjorde brug af truppens bredde, blev sejren overlegen, og kampen ensidig mod den finske underdog.

Det danske hold virkede opsat på at udstille klasseforskellen fra starten, og det lykkedes ganske godt, da føringen efter seks minutter lød 4-0. Først 20 sekunder senere fandt finnerne første gang vej til netmaskerne.

Derfra kom Finland nemmere til mål, men danskerne holdt kadencen i den anden ende, og med sit tredje mål bragte Rasmus Lauge Danmark på 7-3 efter 11 minutter.

Træner Jacobsen var dog ikke tilfreds med udnyttelsen af chancen, hvilket han ikke lagde skjul på i en timeout tre minutter senere.

Det hjalp, og kort efter scorede den unge GOG-venstrefløj Emil Jakobsen sit tredje mål til dansk føring på 12-6.

På den anden fløj brillerede Johan Hansen, og han scorede sit ottende mål på lige så mange forsøg til stillingen 16-8.

Efter 19-11 ved pausen kom Danmark fokuseret ud til anden halvleg og bragte sig på 24-12 ved Rasmus Lauge.

Uden at spille særligt prangende blev Danmark ved med at øge føringen, da Finland i store perioder havde svært ved at score.

Sådan fortsatte det, og Danmark kunne forlade banen med en sejr på hele 18 mål.

EM-slutrunden skal spilles i 2022, og det vil være en væsentlig overraskelse, hvis Danmark ikke sætter sig på en af de to øverste pladser i gruppe 7, der giver direkte billet til EM.