Danske håndboldherrer slider sig til smal sejr over Schweiz

Danskerne slog Schweiz med 30-29 efter en nervepirrende kamp, hvor danskerne undervejs var i store problemer og først for alvor vågnede op i det sidste kvarter.

Det danske landshold i herrehåndbold spillede sig onsdag til et rigtig godt udgangspunkt forud for EM i 2022.

Med sejren fører Danmark sin kvalifikationsgruppe med otte point. Nordmakedonien, der tidligere onsdag vandt over Finland i den anden kamp i gruppen, har også otte point, men danskerne er bedre indbyrdes.

Schweiz har fire point, og Finland er stadig uden point i gruppe 7.

Danmark møder 2. maj Finland i den sidste kvalifikationskamp.

Danmark var allerede inden kampen onsdag kvalificeret til EM-slutrunden til næste år, fordi danskerne ikke længere kan blive dårligere end blandt de fire bedste gruppetreere på tværs af alle kvalifikationsgrupper.

Derfor var det primære formål for danskerne i den næstsidste gruppekamp at forsøge at sikre sig førstepladsen i gruppen, der giver en bedre seedning i EM-lodtrækningen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen havde ladet flere af de danske stjerner blive hjemme for at give dem en håndboldpause i et tætpakket program på klubplan.

Derfor var hverken Niklas Landin, Mikkel Hansen eller Lasse Svan at se i Schweiz onsdag.

Landstræneren var heller ikke selv rejst med til Schweiz, da han var ved at komme sig oven på den knæoperation, han fik for nogle uger siden.

Derfor var det assistenttræner Henrik Kronborg, der gav instrukser på sidelinjen.

Herfra kunne han se Danmark få en elendig start på kampen. Efter otte minutter kunne 37-årige Andy Schmid gøre det til 7-3 for Schweiz.

Den erfarne Rhein-Neckar Löwen-spiller var generelt et hæsligt bekendtskab for det danske forsvar i første halvleg, hvor Schmid stod for 8 af schweizernes 17 mål.

I Niklas Landins fravær havde Kevin Møller og Emil Nielsen mulighed for at spille sig ind i landsholdsvarmen. Ingen af de to målmænd gjorde dog det store væsen af sig i første halvleg, der sluttede 17-14 i hjemmeholdets favør.

I den anden ende spillede Nikola Portner til gengæld en stor kamp i det schweiziske mål, og fem minutter inde i anden halvleg kunne keeperen sende bolden i et tomt dansk mål efter en redning og bringe sit hold i front med 18-15.

Derfra fik danskerne bedre fat, og efter godt 46 minutter kom den første danske føring siden 1-0, da Magnus Landin gjorde det til 23-22.

De to holdt fulgtes ad de sidste ti minutter, men med 30 sekunder igen sørgede Mads Mensah for en tomålsføring, og så kunne schweizerne kun nå at pynte på resultatet.