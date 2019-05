Danske golfspillere starter godt i British Masters

Jensen er bedst placeret på en delt tiendeplads efter at have gået første runde i fire slag under par. Kjeldsen skulle bruge et slag mere end Jensen og ligger på en delt 21.-plads.

Knap så godt gik det for Joachim B. Hansen og Jeff Winther.

Hansen var ellers godt med, men to bogies på de to sidste huller sendte danskeren ned på en delt 66.-plads efter at have gået første runde i par.

Winther gik første runde i tre slag over par og indtager en delt 126.-plads.

Engelske Matthew Jordan fører turneringen efter at have gået de første 18 huller i ni slag under par.

British Masters er en del af European Tour og har en samlet præmiepulje, på hvad der svarer til cirka 26 millioner danske kroner.

Danskere har tidligere gjort det godt i turneringen. I 2005 vandt Thomas Bjørn, mens Søren Kjeldsen endte på en delt andenplads i 2015.