Danske golfspillere sakker bagud i amerikansk topstrid

Der er stadig gode muligheder for et godt dansk resultat i den amerikanske golfturnering Gainbridge LPGA.

Desværre for begge danskere er der længere op til førstepladsen nu, end der var inden fredagens runde.

Lydia Ko fra New Zealand er nu henholdsvis fem og syv slag foran Larsen og Madsen. De to danskere sluttede første runde med at være tre og to slag efter.

Flere spillere mangler endnu at færdiggøre anden runde, så danskernes endelige placering inden weekendens finalerunder kan stadig nå at ændre sig. Lydia Ko er dog færdig med sine 18 huller fredag.

Nicole Broch Larsen var tre slag bedre end sin landsmand og gik anden runde i et enkelt slag under par, mens Nanna Koerstz Madsen altså endte to slag over par.

Den tidligere golfstjerne Annika Sörenstam gør for en kort bemærkning comeback i Gainsbridge LPGA, der spilles i, hvad der nærmest kan betegnes som svenskerens baghave lidt udenfor Orlando i Florida.

Sörenstam, der som aktiv blandt andet vandt ti majorturneringer, må dog kigge langt efter sejren. Hun ligger efter sin anden runde på en delt 66.-plads med udsigt til kun lige at klare cuttet - det kan dog stadig nå at ændre sig, i takt med at de resterende spillere bliver færdige.