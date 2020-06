Danske golfspillere misser cuttet i Connecticut

Hverken Bjerregaard eller Cappelen formåede at kvalificere sig til weekendens finalerunder i Travelers Championship, der spilles i Cromwell i Connecticut.

Lucas Bjerregaard endte samlet i et slag under par efter de første to runder, mens Sebastian Cappelen endte med plus tre slag ifølge PGA Tours hjemmeside.

Alle spillere med en score bedre end tre slag under par er klar til de afgørende runder.

Den amerikanske golfveteran Phil Mickelson er efter anden runde nummer et med 13 slag under par. Verdensranglistens nummer et, nordireren Rory McIlroy, er på en delt fjerdeplads i ni slag under par.

Lucas Bjerregaard var senest i aktion i turneringen Honda Classic, der sluttede 1. marts. Få uger senere blev sæsonen sat på pause på grund af virusudbruddet.

Sebastian Cappelen har de seneste to uger konkurreret på Korn Ferry Tour, der er niveauet under PGA Tour.