Danske golfspillere klarer cuttet i turneringer i USA

Selv om der endnu er et stykke vej til toppen, var der fredag gode nyheder for de danske golfspillere i USA.

Hos herrerne klarede Sebastian Cappelen lige nøjagtigt cuttet ved at gå anden runde i et slag under par. Første runde var en anelse bedre, og dermed er den 30-årige dansker samlet tre slag under par.

Før tredje runde lørdag er han på en delt 54.-plads, og der er 11 slag op til den førende spiller, amerikaneren Robert Streb.

Både Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen er klar til weekendens finalerunder hos kvinderne, selv om de begge er to slag over par.

Larsen gik fredagens runde i 69 slag, hvilket svarer til et slag under banens par. Hun var dermed bedst af de to, da Madsen brugte et slag mere.

Men samlet er de helt lige på en delt 37.-plads. En plads, de deler med ni andre spillere.

LPGA-turneringen i Florida føres af sydkoreanske Sei Young Kim, som er otte slag under par inden lørdagens runde.