Danske golfspillere falder ud af topstrid i Thailand

De danske deltagere ved Honda LPGA Thailand får svært ved at blande sig i kampen om en turneringssejr.

De første to runder i turneringen var ellers lovende for særligt Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen, men begge spillere tabte placeringer i løbet af lørdagens tredje runde på golfbanen øst for Pattaya.