Danske golfspillere får sløj start i sæsonfinale

Joachim B. Hansen blev noteret for en runde i to slag over banens par, mens Rasmus Højgaard brugte yderligere to slag.

Turneringen har deltagelse af sæsonens 65 bedste spillere på European Tour, og turneringen har en præmiepulje på hele otte millioner dollar, hvilket svarer til næsten 50 millioner kroner. Vinderen af turneringen scorer lidt over 18 millioner kroner.

Efter første runde fører franskmanden Victor Perez i kampen om millionerne. Han gik første runde i fem slag under par.

En trio bestående af englænderen Matthew Fitzpatrick, sydafrikaneren Erik van Rooyen og skotten Robert MacIntyre er et slag efter franskmanden.

Sidste år vandt spanieren Jon Rahm den lukrative turnering for anden gang i karrieren, men han deltager ikke i år.

DP World Tour Championship er den sidste turnering i 2020-sæsonen på European Tour.