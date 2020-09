Danske golfspillere får god start i Irland

Såvel Martin Simonsen som Lucas Bjerregaard er at finde i den sjove ende af scoretavlen efter de første 18 huller.

De gik begge torsdagens runde i to slag under par og ligger på en delt 10.-plads.

Simonsen fik tidligt noget at indhente på første runde. Allerede på tredje hul blev det således til en dobbelt bogey, men danskeren kom godt tilbage med birdies på to af de efterfølgende fire huller. Det blev til to birdies mere på 11. og 13. hul.

Lucas Bjerregaard lavede fem birdies og tre bogeys undervejs.

Joachim B. Hansen måtte bruge to slag mere end banens par torsdag. Han ligger på en delt 52.-plads.

Værre gik det for Søren Kjeldsen, Benjamin Poke og Jeff Winther. De ligger alle i den meget tunge ende. Kjeldsen og Poke gik første runde i seks slag over par og ligger på en delt 109.-plads, mens Winther brugte et enkelt slag mere.

Det placerer ham som nummer 114. Kun seks spillere brugte flere slag torsdag.

Sydafrikanske Dean Burmester samt Jordan Smith og Aaron Rai fra England fører Irish Open efter første runde i fem slag under par.

Danske golfspillere har tidligere leveret store resultater i Irish Open. Søren Hansen, Thomas Bjørn og Søren Kjeldsen vandt turneringen i henholdsvis 2002, 2006 og 2015.