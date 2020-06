Danske golfspillere er klar til at genoptage PGA-sæsonen

Ifølge Nordjyske har Lucas Bjerregaard været i to ugers karantæne for at få adgang til turneringen. I begyndelsen af juni blev Bjerregaard nævnt som et af navnene på deltagerlisten i Jyske Bank Danish PGA Championship, som løber af stablen i Himmerland fra onsdag i denne uge.

Men i stedet tog Bjerregaard altså til USA for at genoptage sæsonen på PGA Tour. Frederikshavneren var senest i aktion i turneringen Honda Classic, som sluttede 1. marts.

Få uger senere blev sæsonen afbrudt på grund af det omfattende coronaudbrud.

Cappelen har de seneste to uger konkurreret på Korn Ferry Tour, der er niveauet under PGA Tour.

Coronavirus er stadig en stor udfordring for den nordamerikanske golfarrangør, der systematisk tester spillerne for sygdommen for at undgå, at den spreder sig.

Så sent som tirsdag måtte amerikaneren Cameron Champ trække sig fra Travelers Championship, fordi han blev testet positiv.

I sidste uge var det landsmanden Nick Watney, der blev konstateret smittet med coronavirus og måtte forlade anden runde af turneringen RBC Heritage.

Travelers Championship slutter søndag.