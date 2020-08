Danske golfspillere bytter plads i engelsk topfelt

I de første par runder var det Rasmus Højgaard, som imponerede og lå som bedste dansker, men nu er Martin Simonsen oppe at snuse til en topplacering.

De danske golfspillere skiftes til at være med fremme i European Tour-turneringen English Championship.

Begge danskere har spillet stabilt i de første tre dage, men Martin Simonsen præsterer lige nu en anelse bedre med køllerne.

Lørdag gik 29-årige Martin Simonsen tredje runde i 66 slag - fem slag under banens par. Det rækker til en samlet placering som delt nummer seks i 14 slag under par.

Martin Simonsen har dog et stykke op til den førende engelske spiller, Andy Sullivan, som er syv slag bedre.

19-årige Rasmus Højgaard gik lørdagens runde i 69 slag - to slag under par - og er samlet 12 slag under par. Det er nok til en delt placering som nummer 16.

De øvrige danskere - Nicolai Højgaard, Joachim B. Hansen og Thorbjørn Olesen - befinder sig et stykke længere nede i feltet.

Søren Kjeldsen, Benjamin Poke og Thomas Bjørn klarede ikke cuttet til finalerunderne.