Danske golfspillere blander sig i toppen i Madrid

Efter de to første dage er danskerne begge otte slag under par, hvilket fredag aften rækker til en delt niendeplads.

Olesen og Winther er dermed fem slag efter ireren Paul Dunne, der på en god fredag kom 13 slag under banens par.

Winther var første mand til at komme rundt på de 18 huller. Det gjorde han blandt andet med en eagle og seks birdies, men tre bogeys på hul 12, 13 og 14 satte en dæmper for den ellers gode runde.

Olesen lavede fire birdies på fredagens runde. Efter de to første dage har han endnu ikke lavet en bogey eller værre.

Længere nede i feltet befinder Søren Kjeldsen og Lasse Jensen sig. Kjeldsen er i fare for at misse cuttet til weekendens runder med en samlet score på tre slag under par. Jensen er to slag over par efter de to runder.