Danske fodboldkvinder fortsætter suveræn EM-kvalifikation

Det gik dog strygende for Lars Søndergaards tropper, som på en effektiv afslutning i første halvleg satte det hele på plads med tre hurtige mål og vandt opgøret 4-0 efter et mål sent i kampen.

Danmark besejrede i første opgør Bosnien-Hercegovina 2-0, og danskernes seneste optræden i kvalifikationen var 12. november i 2019, da Georgien blev maltrakteret med hele 14-0.

Siden fulgte coronapandemien og udskydelsen af EM-slutrunden til juli 2022, da herrernes slutrunde blev rykket frem til 2021, og de danske kvinder har med torsdagens sejr fortsat gode muligheder for at blive et af de 16 hold, der skal deltage i EM-slutrunden i England.

Danmark topper med torsdagens sejr gruppe B med 18 point for seks kampe ligesom Italien, mens Bosnien-Hercegovina på tredjepladsen har 15 point.

Den danske målscore lyder på svimlende 33-0 mod italienernes 19-2.

Landstræner Lars Søndergaard måtte vente i spænding på sidelinjen i første halvleg, for det var først tæt på pausen, at der kom gang i sagerne, og det hele blev afgjort.

Danmark indledte dog bedst og kom til de første chancer, men det var først ti minutter før pausen, at en spiller fra Bosnien-Hercegovina berørte bolden med armen, og Nadia Nadim afsluttede køligt til 1-0 på det efterfølgende straffespark.

I det 43. minut hamrede Sanne Troelsgaard så bolden i mål på en fornem afslutning, og i overtiden dukkede Rikke Sevecke op efter et hjørnespark og headede Danmark foran 3-0.

Danmark fortsatte kontrollen efter pausen, og især Rikke Sevecke var stadig i hopla og havde et forsøg på overliggeren.

De danske spillere var ganske overlegne, men det var uden at kunne få afsluttet spilovertaget med scoringer.

Signe Bruun erstattede Stine Larsen med en halv time igen, og et kvarter før tid lød føringen fortsat på 3-0, efter at hjemmeholdet havde været tæt på at score et selvmål.

Så traskede Sanne Troelsgaard ud, hvilket gav spilletid til Nanna Christiansen, og til allersidst løftede Nanna Christiansen så bolden i mål til 4-0.

Danmark møder næste gang Malta på udebane 22. september. Malta har fire point for syv kampe.