Danske fodboldkvinder er tilbage på træningsbanen

Dette års Gjensidige Kvindeliga nåede slet ikke at have sæsonstart, inden coronapandemien satte en stopper for al professionelt idræt.

Men nu har Kvindedivisionsforeningen og Kvindeligaen udviklet en sundhedsprotokol for afvikling af træning, og det betyder, at de kvindelige fodboldspillere for alvor kan begynde at gøre sig klar til sæsonstart.

Mette Bach Kjær, som er bestyrelsesmedlem i Kvindedivisionsforeningen og DBU, ser det som et stort skridt fremad, at klubberne nu kan få lov at træne igen.

- Først og fremmest er det skønt, at vi nu kan sende klubberne ud på træningsbanen igen.

- Spillerne har savnet at kunne træne med alle deres holdkammerater. Nu arbejder vi i DBU og i Kvindedivisionsforeningen benhårdt for at sikre, at bolden snart ruller til kampe i kvindeligaen, siger Mette Bach Kjær.

Glæden er også til at spore hos spillerne. Målmand Lene Christensen og resten af KoldingQ fik protokollen torsdag og var på træningsbanen kort efter.

- Det var en forløsning og helt vildt rart at være samlet alle 26 spillere og træne med fysisk kontakt. Det føltes virkelig som en normal træning, og det har vi alle savnet. Nu håber jeg bare, at vi kan spille kampe snart, siger Lene Christensen.

Til træning skal klubberne i videst muligt omfang forsøge at holde en meters afstand mellem spillerne. På nær målmanden skal spillerne også så vidt muligt undgå at bruge hænderne og hovedet.

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår sæsonens første kamp skal spilles, men DBU oplyser, at Kvindeligaen er underlagt samme sundhedsmæssige krav for kampafvikling som herrerne i Superligaen.