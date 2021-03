Danske fodboldfans: Landsholdet bør blive væk fra Qatar

Det danske fodboldlandshold indleder senere på måneden jagten på en plads ved næste års VM i Qatar.

Men skulle det ende med en dansk kvalifikation til slutrunden, så bør landsholdet ikke vise sig, når VM skydes i gang om halvandet år i den lille ørkenstat.

Sådan lyder opfordringen fra en gruppe fodboldfans med Casper Fischer Raavig i spidsen.

- Det var en skandaløs beslutning at tildele VM til Qatar.

- Til trods for mange års forsøg fra dansk side på at skabe forandring i Qatar, er virkeligheden, at der ikke er sket særlig mange forbedringer.

- Derfor mener vi ikke, at landsholdet bør deltage, siger Casper Fischer Raavig.

I december var den inkarnerede FC København-tilhænger sammen med fem fans fra FCK, Brøndby og AaB med til at stille et borgerforslag til Folketinget om en boykot af VM.

En boykot kan potentielt føre til udelukkelser af Danmark fra fremtidige slutrunder og et stort indtægtstab for dansk fodbold.

- Vi mener, at det er en risiko, man må tage. I bund og grund handler det om at stå fast på de værdier, vi har.

- Vi håber, at ønsket om en boykot spreder sig, som vi ser i Norge, siger Casper Fischer Raavig.

Han henviser til, at flere norske topklubber den seneste uge har opfordret Norges fodboldforbund til en VM-boykot.

- Men står Danmark alene, så må det være sådan. Det er trods alt bare sport, og selv om jeg elsker fodbold af hele mit hjerte, så er det svært at argumentere for andet end en boykot.

- Der er en masse mennesker, der er døde som en direkte konsekvens af, at man skal spille fodbold i Qatar, siger han.

Siden Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i 2010 tildelte VM til Qatar, er ørkenstaten blevet kritiseret for at behandle sine gæstearbejdere under slavelignende forhold.

I sidste uge opgjorde avisen The Guardian, at 6500 gæstearbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet under arbejdet med VM.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har fra start været uenig i beslutningen om at placere VM i Qatar, men i stedet for en boykot søger unionen gennem kritisk dialog at skabe forbedringer for arbejderne.

Presset fra især de nordiske lande har medvirket til, at Qatar har ændret flere love, men der er fortællinger fremme om, at implementeringen af lovændringerne går for langsomt.

Casper Fischer Raavig mener ikke, at det er lykkedes omverdenen at lægge pres nok på Qatar. Han har savnet, at større fodboldnationer end de nordiske er gået mere end i sagen.

- Vi er helt enige om, at man skal starte med dialogen, men når man indser, at det ikke virker, så savner vi nogle trusler.

- Der har manglet nogle deadlines for forandringerne. Enten har Qatar ikke nået de deadlines, ellers har de ikke været der. Der mangler noget gennemsigtighed, mener han.

- Hvad har man truet Qatar med? Hvilke målsætninger har man sat op? Hvad er succeskriterierne?

- Vi har været for alene i de nordiske lande til at presse Qatar. Det har ikke virket. Dialogen havde nok været stærkere, hvis eksempelvis en stor fodboldnation som England eller Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund) havde været med, siger Casper Fischer Raavig.

DBU vil først overveje en VM-boykot, hvis der er flertal i Folketinget. Og Danmarks Idrætsforbund (DIF) kalder en boykot for symbolpolitik, hvis ikke den er "bred politisk, økonomisk og diplomatisk".

Fra politisk side har kulturminister Joy Mogensen (S) sagt, at vurderingen om en VM-boykot må ligge hos idrætten, hvilket Casper Fischer Raavig tilslutter sig.

- Sporten er nødt til at tage ansvar for sportens beslutninger. Det er sporten, der har planlagt VM, så at man vil skubbe det over på politikerne og gøre det til et udenrigspolitisk spil, det skuffer mig. Det er søgt og ansvarsløst, mener han.

Det danske landshold indleder VM-kvalifikationen 25. marts på udebane mod Israel. Senere venter kampe mod Moldova, Østrig, Skotland og Færøerne.