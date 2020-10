Danske cykelryttere jagter kontrakter på usikkert marked

Fem danskere, der i år kører på øverste niveau, World Touren, står således uden kontrakt i næste sæson. Og de skal på kontraktjagt på et marked, der er blevet påvirket af forårets og sommerens coronapause.

En række danske ryttere kæmper i disse dage for at sikre deres fremtid i cykelsporten, og i første omgang gælder det 2021.

- Vi er endnu ikke helt klar over, hvor meget de forskellige hold bløder, og hvor mange der må lukke.

- Men man er nervøs for, at der er for få pladser til de dygtige cykelryttere næste år, siger Morten Bennekou, elitechef i Danmarks Cykle Union (DCU).

De danskere, der står uden kontrakt i 2021, er Michael Valgren (NTT), Michael Carbel (NTT), Jesper Hansen (Cofidis), Jonas Gregaard (Astana) og Rasmus Byriel Iversen (Lotto Soudal).

For flere af dem kan det blive nødvendigt at gå et skridt ned i niveau, vurderer elitechef Morten Bennekou.

- Helt sikkert. Hvis man ikke har en World Tour-kontrakt lige nu og ikke er en af dem, der har væltet resultatlisterne, så risikerer man, at man få finde en løsning på et lavere niveau, siger han.

- Der er også den mulighed, at nogle vælger at stoppe.

Cofidis-rytteren Jesper Hansen kører i øjeblikket Giro d'Italia, hvor han håber at kunne gøre tilstrækkelig reklame for sig selv.

- Han har sagt til mig, at han jo må bevise noget i Giroen, der er hans sidste løb i år. Så det gør han forhåbentlig.

- Men uanset om han gør eller ej, så er det i hvert fald sent på kalenderen ikke at have fremtiden på plads, siger Morten Bennekou.

NTT-holdet, der har Bjarne Riis som team manager, har meddelt, at NTT stopper som navne- og hovedsponsor efter i år. Derfor er jagten på en ny sponsor gået ind, men holdets fremtid er fortsat meget usikker.

Michael Valgren har tidligere givet udtryk for, at han ikke har i sinde at vente på afgørelsen omkring NTT's fremtid.

Og Morten Bennekou er også optimistisk i forhold til Valgrens fremtid.

- Jeg kan ikke forestille mig, at han ikke får en World Tour-kontrakt, for han har nogle meritter. Han har ikke præsteret topresultater for nylig, men når man har lavet, hvad han har lavet, så skal man nok få en kontrakt, lyder det.

Den danske rytter Andreas Stokbro har kontrakt med NTT frem til 2021, men kan altså alligevel også ende med at stå uden et hold i næste sæson.