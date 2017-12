Danske curlingkvinder kvalificerer sig til vinter-OL

Det stod 4-4 efter de ti første ender. Opgøret måtte derfor ud i en ekstra ende, som Danmark tog 1-0 og dermed kvalificerede sig.

Danmark havde kvalificeret sig til denne afgørende kamp ved at blive nummer tre i kvalifikationsgruppen i tjekkiske Plzen.

Efter to pointløse ender hentede Italien et point i både tredje og fjerde ende, inden Danmark endelig kom på tavlen til 1-2 i sjette ende.

Derefter fulgte to ender, hvor danskerne kaldte fejl på italienerne for at have ramt stenen med kosten undervejs.

Det betød, at Italien i syvende ende fik ét point i stedet for to, og i ottende ende fik Danmark to point i stedet for blot ét. Dermed stod det pludselig 3-3 inden de to sidste ender.

Her slog Danmark først til med 1-0 i niende ende og kom dermed foran på et kritisk tidspunkt. Men italienerne holdt tungen lige i munden og udlignede den danske føring i tiende ende.

Efter den ekstra ende, der faldt ud til dansk fordel, gik de danske landsholdsspillere på knæ på isen i den tjekkiske hal og omfavnede hinanden.

Nu kan forberedelserne begynde frem mod vinter-OL, der finder sted i Sydkorea i februar næste år.

Senere søndag kan herrelandsholdet i curling følge efter. Danskernes sidste chance for en OL-billet er kampen klokken 16 mod Tjekkiet.