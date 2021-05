Danske curlingkvinder henter tredje sejr ved VM

Det danske kvindelandshold i curling har natten til onsdag dansk tid hentet sin tredje sejr ved VM i Canada.

I en tæt kamp blev Tyskland besejret med 7-6.

De to hold skiftedes til at tage teten. Før tiende og sidste ende var Danmark foran 7-5, og det viste sig at være nok, da Tyskland kun formåede at pynte på resultatet med et enkelt point.