Danske curlinghold er officielt OL-klar

Begge de danske hold blev OL-klar 10. december efter at have klaret sig godt ved det afgørende kvalifikationsstævne i Tjekkiet.

- Det har været en lang vej for de to danske curlinghold for at kvalificere sig til vinter-OL, men det er fantastisk flot, at de begge holdt fokus og sikrede sig de to allersidste billetter i OL-curlingturneringen.

- Både for danskerne hjemme i stuerne og for det samlede OL-hold i Pyeongchang er det vigtigt, at dansk curling er med ved vinter-OL, siger Morten Rodtwitt, der er chef de mission for det danske OL-hold.

- Det sikrer en masse OL-sport med dansk deltagelse, og tidligere vinter-OL har vist, at den danske opbakning til curling er stor, og at mange sidder længe oppe foran fjernsynet for at følge kampene, siger han.

Fem af de ti curlingspillere har været med vinter-OL før.

Hos herrerne er det skipper Rasmus Stjerne, Johnny Frederiksen og Mikkel Adrup Poulsen. De får selskab af OL-debutanterne Oliver Dupont og Morten Berg Thomsen.

Hos kvinderne har skipper Madeleine Dupont og storesøster Denise Dupont været med før.

OL-debutanterne Julie Dall Høgh, Mathilde Halse og Lina Almind Knudsen udgør resten af kvindeholdet.

OL-begynder 9. februar, men curlingkonkurrencerne begynder først 14. februar.

Danmarks eneste medalje ved vinter-OL blev vundet i netop curling i 1998, da kvinderne vandt sølv i Nagano.