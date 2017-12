Danske curlingherrer sejrer og vinder gruppe i OL-kval

Her vandt Danmark i den sidste gruppekamp med 8-3 over Italien, og dermed vandt Danmark gruppespillet i kvalifikationen til vinterlegene i Pyeongchang.

Danmark ender med at toppe sin gruppe med seks sejre og et enkelt nederlag, og med førstepladsen sikrede Danmark sig to muligheder for at kvalificere sig til vinter-OL.

Det skyldes, at gruppens vinder i første omgang møder nummer to i gruppen om en OL-plads, mens taberen af det opgør møder gruppens nummer tre om den sidste af de to kvalifikationspladser.

Det er stadig uafklaret, hvem der bliver nummer to og tre i gruppen, men Danmark er sikker på at vinde den, og det første kvalifikationsopgør spilles dermed søndag morgen dansk tid.

Danskerne bragte sig foran 3-0 i tredje ende i opgøret mod Italien. Italienerne reducerede i fjerde ende, mens Danmark kom foran 4-1 i femte.

Så var Italien ved at skabe spænding med en reducering til 3-4 i syvende ende, inden Danmark lukkede kampen med en 8-3 føring i ottende ende, hvorefter Italien gav op.

Danmark hentede den femte sejr fredag aften, da Holland blev besejret 7-3. Tidligere fredag vandt danskerne over Tyskland.

Onsdag gik det ud over Tjekkiet og Kina, mens Danmark torsdag slog Finland i turneringen i tjekkiske Plzen.

Hvis Danmark ikke kvalificerer sig til vinter-OL i første forsøg, så venter en kamp søndag mod gruppens nummer tre, hvor vinderen af opgøret sikrer sig en OL-billet.

De danske kvinder har ligeledes mulighed for at spille sig til vinter-OL efter lørdagens 9-3-sejr over Finland.

Danmark endte på tredjepladsen i gruppen med fire sejre og to nederlag.

Dermed skal Danmark møde taberen af opgøret mellem gruppens nummer to og tre, og Danmark får en enkelt mulighed for at nå med til vinter-OL.

De danske kvinder spiller sin afgørende kamp søndag eftermiddag.