Danske curlingherrer ender på 11.-plads ved VM i Canada

Det står klart, efter at curlingherrerne fredag lokal tid tabte holdets to sidste kampe i turneringen til Italien og Rusland.

Danmark havde allerede misset muligheden for at nå semifinalen inden fredagens opgør. Derfor var der ikke meget andet end æren og muligheden for en lidt bedre placering at spille om for danskerne.

Det lykkedes dog ikke at få en sidste sejr med hjem i kufferten, da det først blev til et nederlag på 4-10 til Italien fredag morgen lokal tid, inden Danmark tabte 4-7 til Rusland i eftermiddagens kamp.

Dermed forlader Danmark VM, der afholdes i byen Calgary, med tre sejre og ti nederlag.

Sverige og Rusland har kvalificeret sig direkte til semifinalerne efter at have toppet den indledende gruppe, hvor alle fjorten lande har mødt hinanden én gang.

USA, Canada, Skotland og Schweiz skal spille om de resterende to pladser.

Alle de overstående hold har desuden kvalificeret sig direkte til vinter-OL i Beijing i 2022 takket være deres placeringer som VM's seks bedste nationer.

Semifinalerne skal spilles lørdag, mens finalen løber af stablen søndag.

Danmark får en ny chance for at kvalificere sig til OL, når der i oktober og december skal spilles om de sidste pladser ved legene.