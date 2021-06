Danske bueskytters OL-skæbne afgøres søndag i Paris

Det gælder også inden for bueskydning, hvor det danske landshold i recurve søndag har mulighed for at kvalificere sig. Det sker i Paris, hvor 28 nationer kæmper om tre OL-billetter.

Maja Jager, Randi Degn og Kirstine Andersen repræsenterer Danmark. Førstnævnte er allerede sikret en plads i den individuelle konkurrence ved OL, men Jager kan i Paris være med til at sørge for, at Danmark kvalificerer sig til holdkonkurrencen.

Det vil betyde, at Randi Degn og Kirstine Andersen også kommer med individuelt i Tokyo.

Kenn Romme, sports- og udviklingschef i Bueskydning Danmark, spår danskerne gode muligheder i Paris.

- De har lige vundet EM-bronze og var det eneste hold blandt de sidste fire ved EM, der ikke havde en OL-plads.

- Der er nogle traditionelt gode lande med i Paris, som endnu ikke har en OL-billet, men umiddelbart ser det fornuftigt ud. Også i forhold til hvor vi er rent formmæssigt, siger han.

Maja Jager var den første danske atlet, der fik sit navn på en OL-billet. Den 29-årige fynbo kvalificerede sig i oktober 2019 til det, der skulle have været OL i 2020.

For Kenn Romme og Bueskydning Danmark vil det have stor betydning, hvis Danmark ved OL også bliver repræsenteret som hold.

- Vi har et resultatmål i samarbejde med Team Danmark om at have et hold med til OL. Det vil også betyde, at vi har noget at bygge videre på. At vi ikke bare skal og kan satse på én skytte.

- Det vil også indikere, at det er muligt at komme gennem nåleøjet. Det er som regel den store drøm for mange unge skytter at komme til OL, og hvis vi sender mere end én afsted hvert fjerde år, så vil det vise, at der er flere muligheder for at komme med, siger Kenn Romme.

Ingen danskere har vundet OL-medaljer i bueskydning.