Danske bueskytter skal skyde om bronze ved VM

Holdet, der består af Mathias Fullerton og Tanja Gellenthien, kvalificerede sig som nummer seks til finaleskydningen og var dermed oversidder i første runde.

I knald eller fald-runderne skød det danske par sig først forbi Luxemburg og derefter Guatemala. I semifinalen ventede så Columbia, som sejrede med to point.

Dermed skal Danmark ud i en kamp om bronzemedaljer mod Korea.

Allerede nu er der tale om et godt resultat, mener landstræner Niels Dall.

- Det er super stærkt af Mathias og Tanja at skyde sig ind i medaljekampene til VM. De har begge et tårnhøjt niveau, og får vi tingene til at fungere, ser udsigten til bronze også meget lovende ud, siger Niels Dall.

I herrernes compound er den unge Mathias Fullerton desuden klar til kvartfinalen.

- Mathias skyder på et niveau. som ganske enkelt er fantastisk, og han er i gang med en ganske forrygende sæson. Jeg er helt enkelt bare meget imponeret over, at han i en alder af 18 år bevarer roen og får sin skydning til at toppe ved de store events, siger Niels Dall.

Derimod formåede hverken Randi Degn eller Nanna Jakobsen at avancere i kvindernes recurve.

VM fortsætter indtil på søndag.