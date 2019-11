Danske basketkvinder begynder rejse ind i det ukendte

For hvordan passer man ind på et niveau, man ikke har spillet på i 19 år? Det er spillerne selv usikre på, fortæller anfører Gritt Ryder.

- Det er meget svært at sige. Vi har trukket to rigtig gode hold i Italien og Tjekkiet, og de bliver svære at slå. Men man kan slå alle på en god dag, siger hun.

Kigger man på verdensranglisten, er Italien den sværeste modstander på 14.-pladsen. Dernæst kommer Tjekkiet på 17.-pladsen, mens Rumænien som nummer 48 er to pladser efter Danmark.

Til gengæld har rumænerne betydeligt større erfaring i landsholdssammenhæng end danskerne, men det er her, den bedste chance for point ligger, vurderer anføreren.

- Vi har også spillere i de bedste ligaer i Europa, og vi har rigtig mange, der har spillet på højt niveau i USA, så det er ikke, fordi vi er dårlige.

- Det handler om at matche rigtigt op med modstanderen, og så skal man selvfølgelig ramme en god dag. Jeg tror på, at vi nok skal overraske, og målet er klart at gå videre til EM. I hvert fald for spillertruppen, siger Ryder.

I sommeren 2018 vandt danskerne EM for små nationer i Irland, og det gav dem blod på tanden til at blive en del af det sjoveste europæiske selskab.

Kvinderne har selv stået i spidsen for en indsamling, der har skrabet tilstrækkeligt med penge sammen til at finansiere kvalifikationen.

Det har været nødvendigt, fordi Danmarks Basketball Forbund har valgt at betale for herrernes EM-kvalifikation frem for kvindernes ud fra en nøgtern vurdering af økonomi og sportsligt potentiale, fortæller forbundets direktør, Rasmus Winkel.

- Vi har ikke kunnet finansiere to seniorlandshold og et fuldt ungdomslandsholdsprogram plus den nødvendige administration. Så vi har måttet prioritere, og derfor er det længe siden, at damerne har været med.

- Nu er begge hold inde i en toårig cyklus, hvor de bliver målt på lige fod. Både hvad angår sportslige resultater, indtjening og fremtidspotentiale, siger direktøren.

Kampen mellem Rumænien og Danmark begynder klokken 17 dansk tid.