Danske basketherrer giver verdens nummer ti kamp til stregen

Til gengæld kan de glæde sig over, at det blev tæt mod Tjekkiet, der ligger nummer ti på verdensranglisten og sluttede på sjettepladsen ved sidste års VM.

De danske basketherrer kæmper for en plads ved EM i 2021, men fredag aften fik de ingen point med hjem fra første kamp i det afgørende kvalifikationsspil.

Tjekkiet vandt kampen med 75-71, efter at det danske hold vandt fjerde quarter med seks point og skabte spænding om resultatet.

Gabriel Iffe Lundberg, som til daglig spiller for Iberostar Tenerife i Spanien, gjorde sit for at holde Danmark inde i kampen som dansk topscorer med 20 point.

- Vi har spillet i mange år på lavere europæisk niveau, men den her kamp viser, at vi kan være med.

- Vi holder modet oppe til sidste sekund og falder aldrig sammen, siger landstræner Erez Bittman i en pressemeddelelse fra Danmarks Basketball Forbund.

- Til gengæld mangler vi så noget erfaring på det her niveau i forhold til tjekkerne, der har erfaringen til at stramme an i forsvaret og finde den ekstra scoring, når det virkelig gælder.

Tjekkerne manglede blandt andet Chicago Bulls-spilleren Tomas Satoransky til kampen, hvor Danmarks lagde bedst fra land.

Efter første quarter var Danmark foran med et enkelt point, men Tjekkiet strammede grebet om kampen og kom på 49-42 inden pausen.

Herefter fulgte et pointfattigt tredje quarter, før Danmark med en stærk slutspurt kom tæt på at overraske de tjekkiske favoritter.

Med 11 sekunder tilbage af kampen missede Kevin Larsen et forsøg på at score tre point, og Danmark måtte nøjes med at indkassere et hæderligt nederlag.

Vejen til EM i basketball er lang og snørklet. Danmark tog allerede hul på kvalifikationen i november 2017 og vandt dengang sin indledende gruppe med Armenien og Albanien.

I anden runde sluttede Danmark på andenpladsen i en gruppe med Sverige og Hviderusland og kvalificerede sig dermed til tredje runde.

Her var Danmark stærkest i et gruppespil med Hviderusland og Albanien og sikrede sig en billet til det afsluttende kvalifikationsspil.

Næste opgave for Danmark er hjemmekampen mod Belgien mandag klokken 18.15.

Kampen kan blive særdeles afgørende for de danske muligheder for at gå videre til næste års europamesterskab.