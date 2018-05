Danske badmintonstjerner melder afbud til VM for hold

Afbuddene skyldes private årsager, skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

For Christinna Pedersen er der tale om sygdom i den nærmeste familie.

Afbuddene ærgrer sportschef Jens Meibom.

- Vi er rigtig ærgerlige over, at vi desværre ikke kan bringe Christinna og Kamilla i spil på Uber Cup-holdet, og det er selvfølgelig også et tab for vores Thomas Cup-hold, at Carsten ikke kommer med.

- Men vi har også forståelse for, at der lige nu er andre ting i deres liv, som vægter højere end badminton, siger Jens Meibom.

Alexandra Bøje og Anders Skaarup er udtaget som erstatninger.

I Thomas Cup stiller Danmark op som forsvarende mester efter den meriterende triumf i 2016, hvor Indonesien blev slået 3-2 i finalen.