Danske badmintonspillere vinder og sikrer VM-avancement

VM for blandede hold - Sudirman Cup - er startet noget nær ideelt for Danmarks badmintonlandshold.

To kampe, to sejre.

Mia Blichfeldt sikrede Danmark sejren over Rusland, da hun i dagens fjerde kamp vandt sin damesingle over Evgeniya Kosetskaya.

Der spilles bedst af fem kampe ved Sudirman Cup, og Blichfeldts sejr gjorde, at Danmark kom op på tre sejre mod russerne.

Danskerne fik ellers ikke en god start mod Rusland, da Mathias Christiansen og Alexandra Bøje tabte deres mixeddouble. Men Viktor Axelsen, der spillede sin første kamp siden OL-triumfen i Tokyo, fik udlignet til 1-1 i kampe med en overlegen sejr i sin herresingle.

Derefter blev det til en lidt overraskende sejr for Anders Skaarup Rasmussen og Frederik Søgaard i herredouble. Duoen spiller ikke normalt sammen, men er sat sammen ved Sudirman Cup, fordi Skaarups sædvanlige makker, Kim Astrup, måtte melde afbud til turneringen.

Danskerne stod over for de tidligere All England-vindere Ivan Sozonov og Vladimir Ivanov, men selv om Skaarup og Søgaard altså ikke er vant til at arbejde sammen på banen, blev det til en sejr i to tætte sæt.

Derefter havde Mia Blichfeldt mulighed for at sikre den danske sejr i damesingle, og den greb hun. Blichfeldt måtte dog tage tre sæt i brug for at slå Evgeniya Kosetskaya.

I den sidste kamp er det kun størrelsen på Danmarks sejr, der er i spil. Her står Sara Thygesen og Maiken Fruergaard over for Alina Davletova og Ekaterina Malkova. Kampen spilles mandag aften.