Danske badmintonsingler indleder European Games med sejre

Her vandt både Line Kjærsfeldt, Mia Blichfeldt og Anders Antonsen sikkert deres første af tre gruppekampe.

De danske singler fik en god start på European Games, da der mandag for første gang blev spillet badminton i Minsk.

Kjærsfeldt, der er topseedet i turneringen, lagde ud ved at vinde i to sæt over Vlada Ginga fra Moldova med cifrene 21-10, 21-8.

- Det var dejligt at komme i gang. Jeg har trænet godt op til European Games, og jeg fik sat hende under pres, så det blev en nem kamp for mig, siger Line Kjærsfeldt efter kampen.

- Jeg håber, at jeg går hele vejen, for jeg går efter at forsvare min guldmedalje.

Senere mandag fulgte Mia Blichfeldt, der er seedet som nummer to, op ved at vinde 21-11, 21-12 over tjekkiske Katerina Tomalova.

Anders Antonsen er efter Viktor Axelsen afbud både den højest seedede i herresingle og Danmarks eneste deltager i den kategori.

Aarhusianer levede mandag op til sin favoritværdighed, da det blev til en sejr i to sæt over kroatiske Zvonimir Durkinjak med cifrene 21-17, 21-11.

- Jeg synes godt nok, at det er lang tid siden, jeg sidst har spillet en kamp, så det var dejligt at få banket noget rust af og komme i gang, siger Antonsen.