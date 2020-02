Danske badmintonherrer følger trop og genvinder EM-guld

Danmark er fortsat europamestre i holdbadminton hos både mænd og damer. Søndag eftermiddag fulgte herrerne således op på damernes finalesejr tidligere søndag over Tyskland ved at slå Holland i finalen.

Allerede efter tre af de fem kampe kunne de danske herrer juble over sejren.

Anders Antonsen bragte nemlig Danmark foran 3-0 ved at besejre Joran Kweekel - verdens nummer 142 - i to sæt, og så var de to sidste planlagte kampe overflødige.

Viktor Axelsen havde sørget for at bringe Danmark på 1-0, da han slog Hollands bedste singlekort, Mark Caljouw, 21-6, 21-16.

Axelsen var toptændt og overlod intet til tilfældighederne i det ensidige første sæt, hvor han altså blot tabte seks bolde.

Andet sæt blev noget mere lige. Caljouw var med indtil stillingen 14-15, inden Axelsen vandt de fire næste bolde og kom foran 19-14, før han sikrede sejren.

Derefter skulle herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen i aktion mod Jelle Maas og Robin Tabeling, der fulgte godt med i den første halvdel af første sæt, hvor det stod 10-10.

Herfra var danskerne klart stærkest og vandt 21-13. I andet sæt forduftede spændingen relativt hurtigt. Det duftede for alvor af sejr ved føringen 15-8. Sejren blev sikkert kørt hjem derfra med 21-11.

Så var vejen banet for, at Antonsen kunne sikre den samlede sejr allerede i tredje kamp, og han vandt da også overbevisende med 21-11, 21-14.

Dermed blev det til en suveræn triumf for de danske herrespillere, der gjorde rent bord med lutter sejre igennem hele turneringen.