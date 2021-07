Danske aviser varmer op: Landsholdet stjæler forsiderne

- Vikinger på togt, skriver Ekstra Bladet med sort skrift og tilføjer med store røde bogstaver og henvisning til den danske profil Joakim Mæhle:

- Vi mæhler Wembley rød.

Ekstra Bladets sportsforside leger med den engelske krimiserie "Kriminalkommissær Barnaby".

- Barnabys mareridt. Mysteriet på Wembley: Hvem nedlægger de engelske fodboldløver? lyder det fra Ekstra Bladet, der selv lancerer en række mistænkte i skikkelse af landstræner Kasper Hjulmand og flere spillere.

Jyllands-Posten har farvet sit - normalt grønne og sorte - logo rødt og hvidt på forsiden, som derudover er et stort dannebrog med danske fans som de røde felter.

Landsholdet fylder ligeledes det meste af forsiden hos Berlingske, der bringer et stort billede af jubelscenerne efter 2-1-sejren over Tjekkiet i kvartfinalen og teksten 'Gør det igen i aften, Danmark!'.

Også Information dedikerer stort set hele sin forside til landsholdets bedrift ved EM.

- Frit land igen, lyder det på forsiden, der er et stort billede af jublende danske fans.

Politiken har smækket en tegning af fem landsholdsspillere med hjelme i et vikingeskib, en klumme, en analyse og overskriften "Danmark har alle de rigtige våben til at erobre Wembley - igen" på sin EM-spækkede forside.

B.T. er lidt mere afdæmpet på sin forside, hvor målmand Kasper Schmeichel dog optræder sammen med den engelske topscorer, Harry Kane.

Til gengæld er der masser af EM i avisen, og B.T. har som et gimmick byttet en annonce med den engelske avis The Sun.

- Vi spiser jer til morgenmad, lyder det i The Suns annonce, der er et billede af et stykke hvidt toastbrød med en dansk eksportsucces i England: bacon, hvilket danner det engelske flag.

B.T. bringer også sin egen annonce, der leger med det engelske fodboldmotto "Football is coming home".

- It's not coming home ... WE'RE coming home!, lyder det i en annonce med et stort dannebrog og vikinger på togt.