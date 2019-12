Danske atleter udnytter tidlig OL-udtagelse

Der er stadig 218 dage til næste sommers OL i Tokyo, men for mange af de danske atleter er forberedelserne allerede skudt i gang.

Nogle er på vippen til deltagelse, andre er formaliteter fra en billet, mens nogle få allerede er officielt udtaget til OL eller PL.

Heriblandt bordtennisspilleren Jonathan Groth og skeetskytten Jesper Hansen, som begge blev officielt udtaget i november.

De var begge til stede i Experimentarium, der med årsprojektet "Lad legene begynde" har en ambition om at være stedet, hvor Danmarks befolkning kan opleve OL og PL.

Jesper Hansen understreger, at det en luksussituation at have deltagelsen på plads allerede.

- Vi begynder allerede i januar opbygningen frem mod OL, og det er svært, hvis man ikke ved, om man er udtaget eller ej. Så det er meget vigtigt at have fået pladsen allerede, siger Jesper Hansen.

Forberedelserne til Tokyo går blandt andet over Australien, hvor der vil være træningslejr i 14 dage. Destinationen er valgt ud fra, at der er samme luftfugtighed og varme, som der vil være under OL.

- Der skal testes mange ting, blandt andet med at løfte geværet. Når det begynder at blive vådt, hænger geværet fast. Derfor skal vi have andet tøj med længere ærmer på, så det ikke hænger fast i huden.

- Selv om der både er EM og World Cup, satser jeg ikke på at formtoppe før OL, da meget skal testes, siger Jesper Hansen, der blev nummer fem ved OL i Rio i 2016.

Jonathan Groth sikrede en OL-plads med sin andenplads ved sommerens European Games, og han blev officielt tildelt OL-billetten for en måned siden.

- Det har betydet, at jeg har kunne fokusere på at forbedre nogle svagheder i mit spil og ikke har behøvet at være lige så fokuseret på resultater. Den mulighed har man ikke så tit, siger Jonathan Groth.

OL i Tokyo afvikles fra 24. juli til 9. august næste sommer.