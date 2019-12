Danske VM-spillere gør Frankrig til favorit i lille finale

Den sværeste opgave venter forude for det danske kvindelandshold i håndbold, der kæmper for at forlænge livet ved VM i Japan.

De to nationer mødes i en alt eller intet-kamp fredag, og selv om sejren over Brasilien gav den danske selvtillid en gevaldig opstrammer, er ingen i tvivl om sværhedsgraden af mødet med de franske stjerner.

- Umiddelbart er franskmændene favoritter, men det tror jeg passer os fint, siger bagspilleren Anne Mette Hansen.

Frankrig har haft et tungt VM og lider stadig under en dårlig start med kun et point i de første to kampe mod Sydkorea og Brasilien.

Siden fulgte pligtsejren over Australien og så en kneben gevinst mod Tyskland onsdag. Franskmændene kan nøjes med uafgjort mod Danmark, mens danskerne er pisket til at vinde.

- Det er en megasvær opgave, for Frankrig har også kniven for struben, siger playmaker Lotte Grigel.

- Som Frankrig har spillet her, ved man ikke helt, hvor de står. Men jeg kan nærmest ikke huske, hvornår vi sidst slog dem til et mesterskab. Det er i hvert fald længe siden, siger Grigel.

Seneste danske slutrundesejr over franskmændene kom ved EM i Serbien i 2012, hvor Danmark vandt 28-27.

Grigel er en af fire gengangere fra dengang, hvor Sandra Toft vogtede målet, og Louise Burgaard og Stine Jørgensen var blandt skytterne.

Fredag står de to store håndboldlande altså igen over for hinanden.

- Jeg havde jo håbet, at det var en finale om at få fire point med i mellemrunden. Nu bliver det en finale om at komme videre, og det er fint. Presset er jo det samme, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

- Franskmændene er gode, og nu får de blod på tanden og kommer blæsende igen. Den får fuld pibe, forudser landstræneren.

Danmark vandt det seneste møde med Frankrig. Det var en Golden League-kamp i marts, hvor det danske hold tog en sejr på 25-22.