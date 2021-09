Chris Anker Sørensen (til højre) deltog otte gange ved VM for Danmark.

Artiklen: Danske VM-ryttere kører med sørgebind for at ære Chris Anker

De danske cykelryttere kører med et sort sørgebind om armen i søndagens VM-linjeløb for at ære afdøde Chris Anker Sørensen.

Det siger landsholdets Magnus Cort inden løbets start til TV 2 Sport.

- Vi kunne tydeligt mærke det, da det skete for en uge siden. Det var en god måde at ære ham på her til VM, siger han.

Han medgiver, at VM ikke bliver et løb som alle andre.

- Det er anderledes. Forberedelserne er gået fint, og vi har gjort alt, hvad vi skulle, så jeg føler, at vi er klar. Men det er klart, at man godt kunne mærke det de første par dage, siger Cort.

Et billede fra twitterbrugeren Ole Obitsø viser desuden, at Chris Anker Sørensens navn er skrevet ved siden af et hjerte på asfalten et sted på VM-ruten.

Chris Anker Sørensen døde lørdag i sidste uge i en alder af 37 år.

Den tidligere toprytter var ude på en træningstur i Belgien, hvor han var til stede for at dække VM som ekspert for TV 2.

Han mistede livet, efter at han var blevet ramt af en varevogn.

Både Michael Valgren og Andreas Kron fra det danske hold har kørt på hold med Chris Anker Sørensen, og det samme har landstræner Anders Lund.

Chris Anker Sørensen deltog selv ved VM otte gange som professionel.

Det danske hold består søndag af otte ryttere.

Foruden Cort, Valgren og Kron er Mikkel Bjerg, Mikkel Honoré, Kasper Asgreen, Mads Pedersen og Mads Würtz Schmidt på startlisten for Danmark.

Rytterne har søndag formiddag taget hul på den 268 kilometer lange rute mellem Antwerpen og Leuven.

De første ventes i mål omkring klokken 17.