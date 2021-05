Danske VM-forwards savner medgang og marginaler

De russiske storfavoritter havde 31 skud på mål mod 18 danske, men alligevel fornemmede Poulsen, at point var inden for rækkevidde.

En stærk præstation, men et ubrugeligt resultat. Sådan er konklusionen fra den danske VM-veteran Morten Poulsen, efter at ishockeylandsholdet tabte 0-3 til Rusland onsdag eftermiddag.

- Vi havde kampen, hvor vi gerne ville have den, og tiden arbejdede for os. Det var langt henad vejen en super indsats, men vi manglede desværre de sidste marginaler.

- Vi blev ramt af nogle udvisninger og ramte overliggeren, og de småting er man nødt til at have med sig, når man møder så stærkt et hold, siger Morten Poulsen.

Det var Nicolai Meyer der tordnede pucken mod overliggeren ved stillingen 0-1 i tredje periode.

Meyer, der er flittigt scorende på klubniveau, venter således stadig på sin første VM-træffer.

- Jeg fik pucken i en god position, som jeg godt kan lide at få den i powerplay. Uheldigvis ramte den overliggeren. Det havde været et perfekt tidspunkt at få scoret et mål på.

- Når man får sådan en chance på sådan et tidspunkt, vil man altså gerne sætte den, siger den uheldige forward.

Kampen fortsatte tendensen med, at det kniber med målscoringen, når Nicklas Jensen ikke er involveret på isen.

Og både Poulsen og Meyer erkender, at der skal komme mere målfarlighed fra andre spillere.

- Vi skal meget gerne byde ind med mål i de kommende kampe. Vi kan jo ikke bare dræbe tid, når vi er på isen og så vente på, at Nicklas og co. kommer ind igen.

- Det skal komme fra flere folk, og det føler jeg også, at kvaliteten er til, siger Morten Poulsen.

Danmark holder kampfri torsdag, hvor det gælder forberedelse til fredagens nøglekamp mod Hviderusland.