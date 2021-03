Danske U21-helte tror på langvarigt EM-momentum

Onsdag satte Danmarks U21-landshold et perfekt punktum for gruppespillet ved EM med en 3-0-sejr over Rusland. Tre sejre i tre kampe og en målscore på 6-0.

Fodboldslutrunder er normalt kendetegnet ved at være ekstremt komprimeret, så hold, som ikke finder rytmen hurtigt, må oftest pakke tidligt sammen.

Et hold fyldt med selvtillid er altså klar til kvartfinalen, men grundet coronapandemien og årets opbrudte slutrunde, kan danskerne ikke tage det øjeblikkelige momentum med ind i en kvartfinalen om få dage.

Der går præcis to måneder, før Albert Capelles' tropper står over for Tyskland i kvartfinalen ved U21-EM. Der kan komme skader, nogle kan miste formen, mens andre kan spille sig ind på holdet i mellemtiden.

Men på det danske hold føler spillerne sig sikre på, at de kan bevare momentum frem til slutningen af maj.

- Det tror jeg bestemt, vi kan. Vi har vist, at vi kan slå de store hold, og vi har holdt målet rent i tre kampe i træk, siger Dreyer, der scorede det andet mål i 3-0-sejren over Rusland samt sejrsmålet i 1-0-sejren over Frankrig.

- Det vidner om kvalitet, og det tror jeg helt klart, vi kan tage med videre fra gruppespillet til kvartfinalen.

Samme opfattelse har Brøndby-profilen Jesper Lindstrøm, som stod for to assister i onsdagens sejr.

- Vi har alle en masse selvtillid fra vores klubber, ellers ville vi heller ikke være med her, så jeg tror også, at vi kan bibeholde momentum, lyder det fra Lindstrøm.

Han ved godt, at Tyskland bliver en stor mundfuld, men han mener, at Danmark har et stærkt fundament, som kan bære holdet langt ved EM.

- Tyskland er et rigtig godt hold, men det var Frankrig også. Hvis vi leverer en professionel indsats og scorer på de chancer, vi skaber, så kan vi godt nå rigtig langt, siger han.

Træner Albert Capellas så gerne, at kvartfinalen lå om tre dage, men omvendt er han sikker på, at EM-sulten forbliver i kroppen på spillerne.

- Det er en kvartfinale mod Tyskland. Jeg behøver slet ikke at skulle motivere dem. Vi kommer med 100 procent, og det skal nok blive svært for Tyskland at besejre os, siger den spanske cheftræner.

Holland-Frankrig, Spanien-Kroatien og Portugal-Italien udgør de tre øvrige kvartfinaler.