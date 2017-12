Danske U20-herrer får flere VM-stryg på isen

Efter 0-9-nederlaget til USA i den første gruppekamp stod danskerne torsdag over for Finland.

Her blev det endnu en gang til dansk nederlag, men det lykkedes at score og samtidig at holde finnerne nede på fire mål.

1-4-nederlaget betyder dog, at Danmark ligger sidst i VM-gruppen med nul point efter to kampe og en målscore på 1-13.

De fire bedste hold i de to grupper går videre, mens femtepladsen betyder, at man skal kæmpe om at overleve blandt verdens ti bedste U20-nationer, som Danmark er en del af for fjerde år i træk.

Udfordringen torsdag blev ikke mindre af, at Finland var på jagt efter revanche, efter at finnerne tabte deres første kamp 2-4 til Canada.

Der var da heller ikke spillet tre minutter endnu, før presset mod det danske mål blev for stort, og Joona Koppanen bragte Finland foran 1-0.

Danmark var generelt presset i første periode, hvor det dog lykkedes at holde Finland på to scoringer.

2-0 til Finland blev en realitet efter syv minutter, da Aapeli Rasanen øgede føringen.

Danskerne var dog indstillet på at byde finnerne modstand, og halvandet minut inde i anden periode kom reduceringen for Danmark, da Rungsteds Nikolaj Krag-Christensen scorede til 1-2.

Herefter sled Danmark i defensiven i 14 minutter, og den danske keeper Kasper Krog havde nok at se til.

Han var dog chanceløs, da Juuso Valimaki fyrede et langskud af og øgede den finske føring til 3-1.

Henri Jokiharju gjorde det til 4-1 inden tredje periode, hvor der ikke blev scoret mere.

Sejren bragte Finland på tredjepladsen med tre point for to kampe.

Canada topper med seks point for to kampe, mens USA er nummer to for en enkelt kamp efter storsejren over Danmark.

På fjerdepladsen har Slovakiet ligeledes nul point for en enkelt kamp efter 0-6 mod Canada tidligere torsdag.