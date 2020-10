Danske Tour-helte dyster om sejr: Mads P. skal vise benene

Helt usædvanligt er det to danske ryttere, som ligger nummer et og to i det belgisk-hollandske etapeløb BinckBank Tour før løbets afgørende 5. etape.

- Det er sekunder, som vi snakker om. Søren er en konkurrent, ligesom alle de andre i dag. Det med danskerduel, det er noget, som I kan lide. Det er fint, jeg kører for at vinde cykelløbet, uanset om det er Søren eller ej, der ligger nummer to, siger Mads Pedersen til Ritzau før starten.

Trek-danskeren har et mere erfarent hold end Søren Kragh Andersens Sunweb-mandskab, hvor alle på nær to er nyprofessionelle. Søren Kragh ser ikke noget problem i det, for de er unge friske ryttere, som vil vise noget.

Han vurderer dog, at det kan blive svært at vinde over Mads Pedersen, selv om rytterne skal køre en hård finale omkring Geraardsberg, hvor de fem gange skal passere klassiske stigninger som Bosberg og Muur van Geraardsbergen.

- Jeg tror, at det bliver svært. Men jeg skal gøre forsøget. Den sidste etape er altid ret spektakulær og uforudsigelige. Men Mads skal også have benene selv i sidste ende til at kunne gøre det færdigt, så jeg håber, at jeg er den stærkeste i sidste ende - og kan trække det længste strå, siger Kragh.

Lige i hælene af de to danskere er den tredobbelte verdensmester i cross og klassikerspecialist Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Han ligger på fjerdepladsen bare 17 sekunder efter Mads Pedersen.

- Det bliver svært. De har et ret stort hul, men vi må prøve. Min form er helt okay, det er et fedt løb, så vi må se, hvad vi kan gøre, siger van der Poel.

Hollænderen fik en venskabelig snak med den tidligere danske verdensmester i tørvejr i en hal i startområdet, kort før rytterne kørte ud i regnen, hvor der venter en række stejle, men korte bakker.

BinckBank Tour er et stort løb, der normalt køres i både Holland og Belgien. Men i år måtte man aflyse 2. etape på grund af coronarestriktioner i Holland.

- Det er kæmpe stort. Man får lige så mange point som for at vinde Critérium du Dauphiné. Så det er stort - også selv om det ikke bliver vist på TV2, siger Mads Würtz Schmidt.

Mads Würtz Schmidt skulle selv have kørt klassement, men som mange andre tabte han tid på 1. etape i et styrt. Derfor kører han efter et etaperesultat lørdag.