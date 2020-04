Danske Spil udbyder svensk hyggebold trods risiko for snyd

Selv om risikoen for matchfixing er høj, og den sportslige værdi er lav, tilbyder statens bookmaker, Danske Spil, for tiden væddemål på talrige venskabskampe med svenske fodboldklubber fra de laveste rækker.

Det skriver Politiken torsdag.

For eksempel var der mandag aften en dyst mellem Västra Ingelstad og Skabersjö på programmet - to hold fra det laveste og næstlaveste amatørniveau i Sverige. Der er altså tale om hold, der bare træner et par gange om ugen og lige så gerne samles for en øl som for at spille fodbold.

- At kunne spille på en venskabskamp mellem klubber i de allerlaveste rækker i svensk fodbold er forkert på alle måder, siger Jacob Eliasson, holdleder fra Skabersjö, til Politiken.

- I sig selv har kampen ingen betydning, det er bare opvarmning til sæsonen, så det ville være super let at påvirke resultatet, hvis nogen virkelig ville det, tilføjer han.

De senere år har svensk fodbold oplevet mange sager om matchfixing. Blandt andet derfor tager de statsejede bookmakere i Norge og Sverige ikke imod væddemål på særlig risikable kampe fra de laveste rækker, som Danske Spil nu gør, skriver Politiken.

Under coronakrisen er der meget få sportsbegivenheder at udbyde spil om, men fordi svenskerne har indført færre restriktioner end i andre lande, har de stadig mulighed for at spille fodbold.

- Hos Svenska Spel ville vi end ikke have en diskussion om, hvorvidt vi skulle udbyde de her kampe fra de laveste rækker. Det kommer ikke på tale, siger Dan Korhonen, chef for sportsspil og spilsikkerhed hos Svenska Spel, til avisen.

Han begrunder det med, at risikoen for matchfixing er for stor i venskabskampe med hold fra de lavere rækker.

Så sent som i fredags blev en testkamp i det, der svarer til serie 2 i Danmark, aflyst på mistanke om, at den ville blive forsøgt fixet.

Danske Spil forsvarer sit valg om at udbyde svenske sekundakampe.

- Det er det, som er tilgængeligt fra fodboldens verden lige nu, siger Niels Folmann, direktør for Danske Licens Spil.